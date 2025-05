Primeiro-ministro do Líbano visita Grande Mesquita Sheikh Zayed

ABU DHABI, 28 de maio de 2025 (WAM) — O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, visitou a Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, acompanhado de Anwar Gargash, assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos; Ghassan Salamé, ministro da Cultura do Líbano; Fouad Chehab Dandan, emb...