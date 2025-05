Abu Dhabi apresenta primeira aeronave não tripulada para combate a incêndios movida a jato

TÓQUIO, 28 de maio de 2025 (WAM) — A Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi revelou, no pavilhão dos Emirados Árabes Unidos na Expo 2025 no Japão, o Suhail, o primeiro drone de combate a incêndios movido a jato do mundo. A inovação representa um marco significativo para o país e antecipa o futuro d...