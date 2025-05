Banco Central dos Emirados impõe multa de AED 100 milhões a casa de câmbio

ABU DHABI, 29 de maio de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) impôs uma sanção financeira de 100 milhões de dirhams (AED) a uma casa de câmbio, com base no Artigo 137 da Lei Federal Decreto nº 14 de 2018, que trata do Banco Central e da Organização das Instituições e Ativi...