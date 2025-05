Conselho de Mídia dos Emirados anuncia lançamento de sistema abrangente para regulamentar, capacitar e estimular o crescimento do setor de mídia

O Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos lançou um sistema abrangente para regulamentar, capacitar e estimular o crescimento do setor de mídia. Esta iniciativa baseia-se na jornada transformadora iniciada com a criação do Conselho em fevereiro de 2023 e a subsequente emissão da Lei de Regulamentação ...