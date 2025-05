Mohammed bin Hamad prestigia formatura da Universidade de Fujairah

FUJAIRAH, 29 de maio de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah, participou da cerimônia de formatura de 244 estudantes da Universidade de Fujairah — Turma do Ano da Comunidade —, realizada no Teatro do Centro Criativo de Fujairah.A solenidade c...