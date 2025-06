Aeroportos dos Emirados estabelecem padrão global em eficiência digital

ABU DHABI, 30 de maio de 2025 (WAM) – Os aeroportos dos Emirados Árabes Unidos, especialmente os de Dubai e Abu Dhabi, estão definindo novos padrões globais em inovação, eficiência e experiência do passageiro, segundo Selim Bouri, presidente para Oriente Médio e África da SITA, empresa líder mundial em tecnologia da informação e comunicações para o setor aéreo.

Bouri destacou o claro compromisso do país com a digitalização e a adoção de tecnologias de ponta, especialmente diante do desafio crescente de gerenciar volumes cada vez maiores de passageiros.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), ele explicou que a SITA trabalha em estreita colaboração com os aeroportos emiradenses para entender suas necessidades específicas e oferecer soluções tecnológicas sob medida. Um exemplo é a implementação do sistema Smart Travel no Aeroporto Internacional Zayed, em Abu Dhabi — uma plataforma totalmente integrada de processamento biométrico de identidade.

O sistema reduz a aglomeração e o tempo de espera, ao mesmo tempo em que aumenta a capacidade do aeroporto de lidar com o crescimento do tráfego aéreo internacional. O Aeroporto Internacional Zayed registrou um aumento significativo nas operações em 2024, o que tornou essencial a adoção de soluções digitais.

Desde a inauguração de seu novo terminal, em novembro de 2023, o aeroporto processou mais de 1 milhão de passageiros utilizando reconhecimento facial, criando uma identidade digital única para cada viajante e permitindo uma jornada fluida — do check-in ao embarque, incluindo o controle de fronteira — em menos de 12 minutos.

Bouri afirmou que o sucesso do sistema Smart Travel em Abu Dhabi abre caminho para sua implementação em outros aeroportos do país.

Em relação ao futuro das tecnologias nos aeroportos dos Emirados, ele revelou planos para expandir o uso do reconhecimento biométrico em todos os pontos de controle, visando oferecer uma experiência de viagem totalmente sem contato.

As tecnologias de autoatendimento também serão prioridade nos próximos anos, incluindo totens de check-in, despacho automático de bagagens e portões de embarque inteligentes, com o objetivo de reduzir filas e agilizar os procedimentos de viagem.

A cibersegurança continuará sendo central nas estratégias digitais dos aeroportos do país. Bouri destacou que as inovações inteligentes serão fundamentais para aumentar a eficiência, reduzir tempos de espera, reforçar a segurança e consolidar a posição dos Emirados como referência global em sistemas aeroportuários integrados.

Ele afirmou ainda que a próxima década trará uma expansão significativa das tecnologias de comunicação de nova geração, criando um ecossistema de aeroportos inteligentes altamente integrados.

Bouri mencionou o impacto das redes 5G, que permitem comunicação contínua entre dispositivos e melhor conectividade terrestre, beneficiando passageiros e operações. Ele também apontou o futuro suporte a tecnologias de sexta geração e internet sem fio de alta performance.

Aeroportos, companhias aéreas e governos do Oriente Médio, reconhecidos pela liderança em inovação, estão investindo pesadamente nas tecnologias mais avançadas para melhorar a experiência do passageiro e otimizar as operações aeroportuárias. Isso inclui sistemas de biometria e portões eletrônicos, respaldados por estratégias nacionais e grandes investimentos.

Sobre o uso de inteligência artificial e big data para melhorar a gestão de voos e reduzir atrasos, Bouri explicou que, embora aeroportos e companhias aéreas gerem grandes volumes de dados, nem sempre eles são totalmente aproveitados. Ao longo da próxima década, aeroportos preparados para o futuro dependerão cada vez mais de análise preditiva e plataformas avançadas para alcançar máxima eficiência operacional.

Segundo ele, a crescente presença da IA e da robótica não substitui o fator humano, mas promove uma colaboração inteligente entre pessoas e tecnologia.

Bouri concluiu dizendo que a próxima década verá a IA se expandir para múltiplos setores, com aplicações como agendamento inteligente de voos, comunicação personalizada com passageiros, manutenção preditiva, assistência multilíngue, manuseio automatizado de bagagens, veículos autônomos com menor consumo de combustível e triagem de segurança mais precisa. Esses avanços também serão adotados por aeroportos e governos para reforçar a segurança e a detecção de ameaças.