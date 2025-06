Em abril, Emirados Árabes Unidos forneceram 45,5% do petróleo importado pelo Japão

TÓQUIO, 30 de maio de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos foram o principal fornecedor de petróleo bruto ao Japão em abril de 2025, com o envio de 34 milhões de barris, segundo dados oficiais japoneses.Esse volume representou 45,5% do total de importações japonesas de petróleo bruto no mês, de ac...