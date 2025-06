Sharjah confirma total contenção de incêndio no Porto de Al Hamriyah

SHARJAH, 1º de junho de 2025 (WAM) – O Comitê Local de Gestão de Emergências, Crises e Desastres de Sharjah confirmou a total contenção do incêndio que começou às 6h10 do sábado no Porto de Al Hamriyah, provocado pela ignição de materiais petroquímicos. A ocorrência foi enfrentada com uma resposta de campo rápida, altamente preparada e coordenada, marcada pela integração institucional e pela execução precisa das tarefas.

O major-general Abdullah Mubarak bin Amer, comandante-geral da Polícia de Sharjah e chefe do comitê local, informou que as equipes especializadas conseguiram conter completamente o fogo às 6h25 deste domingo — em menos de 24 horas após o início do incêndio.

Ele acrescentou que as autoridades competentes já iniciaram os trabalhos de resfriamento da área. Equipes técnicas dos departamentos de perícia e laboratório forense atuarão na investigação das causas do incêndio e na avaliação dos danos, em coordenação com os órgãos responsáveis. Os resultados serão divulgados oficialmente após a conclusão dos procedimentos técnicos e laboratoriais.

Bin Amer destacou que a resposta foi conduzida com alto nível de profissionalismo desde o primeiro momento, seguindo um plano estruturado com foco no combate às chamas, isolamento da área de risco e proteção do perímetro.

As equipes utilizaram equipamentos e maquinário de última geração, com apoio técnico especializado de entidades locais e nacionais. Participaram da operação os ministérios da Defesa e do Interior, a Guarda Nacional, a Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA), os departamentos de defesa civil dos Emirados, o Comando de Aviação Conjunta, as municipalidades de Sharjah e Al Hamriyah, o Departamento de Aviação Civil de Sharjah, a Autoridade Aeroportuária de Sharjah e a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC). Esse esforço integrado foi fundamental para conter o incêndio e evitar que se alastrasse para instalações vizinhas.

O chefe do comitê local atribuiu o êxito da operação, primeiramente, à vontade divina e, em seguida, à resposta imediata, à eficiência operacional e à coordenação eficaz. Esses fatores evidenciam o grau de prontidão do sistema de resposta a emergências e refletem uma cultura institucional comprometida com a proteção de vidas e patrimônios.

Ele afirmou que essa resposta é uma aplicação prática das estratégias de Sharjah para gestão de crises e emergências, em conformidade com o marco nacional de resposta, e demonstra a capacidade dos Emirados Árabes Unidos de enfrentar diferentes desafios com competência e resiliência.