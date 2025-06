Cúpula Mundial da Polícia 2025 reúne 54 mil participantes em Dubai

DUBAI, 1º de junho de 2025 (WAM) — Sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, a 4ª edição da Cúpula Mundial da Polícia recebeu 53.922 participantes de mais de 110 países — um aumento superior a 300% em relação ao ano anterior.

Organizado pela Polícia de Dubai em parceria com a DXB LIVE, o evento contou com a presença de seis ministros do Interior, quatro vice-ministros, 45 chefes de polícia, 41 vice-chefes de polícia e 692 embaixadores, cônsules e diplomatas de alto escalão, consolidando-se como um dos maiores encontros globais de líderes da segurança pública.

Realizada de 13 a 15 de maio no Centro de Convenções do Dubai World Trade Centre, a cúpula promoveu 140 sessões distribuídas em 12 temas centrais, como combate à lavagem de dinheiro, uso de inteligência artificial na segurança, fraudes digitais, segurança na aviação e policiamento comunitário. Um total de 302 palestrantes e 922 especialistas participaram dos debates, reforçando o papel de Dubai como centro de cooperação internacional em segurança.

Durante o evento, foram assinados 38 memorandos de entendimento entre forças policiais, empresas de tecnologia e instituições acadêmicas. Mais de 900 profissionais competiram no prestigiado Prêmio da Cúpula Mundial da Polícia, com 12 vencedores reconhecidos no último dia.

O tenente-coronel Dr. Rashid Hamdan Al Ghafri, secretário-geral da Cúpula Mundial da Polícia, afirmou: “A adesão e o impacto deste ano superaram todas as expectativas. A cúpula tornou-se uma plataforma essencial para a cooperação e a inovação policial em nível global.”

Khalid Al Hammadi, vice-presidente executivo da DXB LIVE, declarou: “Temos orgulho de apoiar este evento de importância internacional. Seu sucesso crescente reflete a liderança de Dubai na realização de cúpulas mundiais de alto nível.”

Entre os parceiros estratégicos estavam INTERPOL, EUROPOL, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Universidade de Nova York em Abu Dhabi, que organizou um simpósio acadêmico especial. Destaques da programação paralela incluíram o evento “Pearls in Policing”, com sessões voltadas ao empoderamento feminino no setor de segurança e à formação de lideranças do futuro.

Empresas líderes em tecnologia apresentaram soluções de ponta. A Presight, parceira da cúpula, exibiu análises baseadas em inteligência artificial para apoiar decisões estratégicas nas forças policiais, enquanto a Zenith Technologies destacou sua colaboração com a Polícia de Dubai em sistemas inteligentes de tráfego. Já a Federal Signal Corporation revelou sistemas avançados de iluminação veicular para aprimorar a segurança operacional.

Desde seu lançamento em 2022, a Cúpula Mundial da Polícia se consolidou como uma plataforma internacional de destaque para moldar o futuro do policiamento, reafirmando o papel de Dubai como referência em segurança, inovação e cooperação global.