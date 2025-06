Emirados Árabes Unidos lançam diretrizes sustentáveis para trabalhadores domésticos em oito idiomas

ABU DHABI, 2 de junho de 2025 (WAM) — O Ministério da Energia e Infraestrutura (MoEI, na sigla em inglês), em parceria com o Ministério de Recursos Humanos e Emiratização (MoHRE, na sigla em inglês), lançou as Diretrizes Sustentáveis para Trabalhadores Domésticos, como parte das iniciativas do Ano da Comunidade.e.

As diretrizes incentivam a adoção de práticas de conservação de eletricidade e água, apoiando os objetivos do Programa Nacional de Gestão da Demanda de Energia e Água.

A publicação busca promover uma cultura de uso consciente e de responsabilidade ambiental entre os trabalhadores domésticos, por meio de orientações práticas, comportamentais e simplificadas, que contribuam para o uso eficiente dos recursos e para a redução de desperdícios. Isso impacta positivamente a eficiência no consumo, melhora a qualidade de vida e apoia a sustentabilidade dos recursos naturais — alinhando-se às metas do país de atingir a neutralidade climática, reduzir a pegada de carbono e promover o desenvolvimento sustentável.

O MoEI garantiu que o material fosse produzido em oito idiomas diferentes, para que a mensagem alcance o maior número possível de trabalhadores domésticos de diferentes nacionalidades, assegurando a compreensão plena das recomendações e práticas sustentáveis.

Fahad Al Hammadi, secretário-assistente do Setor de Serviços de Apoio do MoEI, afirmou que o lançamento das Diretrizes Sustentáveis para Trabalhadores Domésticos faz parte dos esforços do Ministério para envolver todos os segmentos da sociedade no apoio às metas de sustentabilidade dos Emirados, especialmente os grupos que desempenham um papel direto no cotidiano das famílias. "É uma ferramenta importante para promover práticas de conservação e ampliar a conscientização ambiental entre os trabalhadores domésticos.”

Al Hammadi acrescentou que a decisão de publicar as diretrizes em oito idiomas reflete o compromisso de alcançar o público mais amplo possível, ampliando assim a eficácia do Programa Nacional de Gestão da Demanda de Energia e Água. "Isso também fortalece os objetivos dos Emirados na construção de uma sociedade consciente e atuante, em linha com a visão ‘Nós, os Emirados 2031’”, disse.

A autoridade destacou ainda que a iniciativa integra um conjunto de projetos pioneiros implementados pelo MoEI em cooperação com seus parceiros estratégicos, com o objetivo de incorporar práticas sustentáveis no cotidiano e incentivar a participação ativa da comunidade no equilíbrio entre desenvolvimento e preservação de recursos — fatores que impulsionam a competitividade e a liderança dos Emirados nos indicadores globais de sustentabilidade.

Dalal Al Shehhi, secretária-assistente interina para o Setor de Proteção ao Trabalho do MoHRE, afirmou que o lançamento das diretrizes representa um passo importante para promover a consciência ambiental e a responsabilidade social entre um grupo essencial para o tecido social dos Emirados Árabes Unidos. “O MoHRE dá grande importância à sensibilização dos trabalhadores domésticos e à oferta de conhecimento que valorize sua contribuição para o alcance das metas de sustentabilidade do país. Tornar as diretrizes acessíveis em diversos idiomas reforça o compromisso do governo com a inclusão e amplia o impacto da iniciativa em diferentes segmentos da sociedade”, ressaltou.

Al Shehhi acrescentou que o MoHRE apoia iniciativas que melhorem a qualidade de vida da população e promovam um ambiente de trabalho baseado na conscientização e no empoderamento — alinhado à visão 'Nós, os Emirados 2031' e às ambiciosas metas nacionais de neutralidade climática e desenvolvimento sustentável.