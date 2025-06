Sharjah recebe delegação sul-coreana para ampliar cooperação em inteligência artificial e transformação digital

SHARJAH, 2 de junho de 2025 (WAM) — O emirado de Sharjah recebeu uma delegação oficial de alto nível da Fundação de Inteligência Artificial de Seul e do Governo Metropolitano de Seul, em uma visita estratégica organizada pelo Departamento Digital de Sharjah (SDD, na sigla em inglês).

A visita teve como objetivo reforçar a cooperação bilateral entre os Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul nas áreas de transformação digital e inovação.

O foco principal foi explorar oportunidades de aprofundar a colaboração entre o SDD e a Fundação de IA de Seul, com ênfase especial em futuras parcerias em inteligência artificial e serviços públicos inteligentes.

Durante o encontro, o xeique Saud bin Sultan Al Qasimi, diretor-geral do Departamento Digital de Sharjah, deu as boas-vindas à delegação coreana em uma reunião realizada na Casa da Sabedoria. Estiveram presentes também Rashid Ali Al Ali, diretor-geral da Autoridade de Tecnologias de Comunicação de Sharjah, e Majid Almadhloum, assessor do SDD.

A delegação visitante incluiu Kang Ok-hyun, diretor-geral do Departamento de Cidades Digitais do Governo Metropolitano de Seul, entre outros representantes.

Na reunião, as partes discutiram possibilidades de cooperação em projetos conjuntos baseados em IA, compartilharam experiências em desenvolvimento de cidades inteligentes e analisaram iniciativas e boas práticas de ambos os lados em transformação digital e infraestrutura tecnológica.

Saud bin Sultan Al Qasimi destacou a importância da visita como um marco na construção de parcerias estratégicas com uma das cidades mais avançadas do mundo em inteligência artificial e transformação digital. Ele afirmou que a troca de experiências com a Fundação de IA de Seul e o governo metropolitano coreano “representa o caminho mais eficaz para alcançar o desenvolvimento sustentável em benefício das comunidades, em alinhamento com as aspirações compartilhadas.”

Ele também expressou otimismo quanto ao estabelecimento de uma cooperação de longo prazo entre Sharjah e Seul, abrindo portas para projetos inovadores e novas oportunidades no desenvolvimento de cidades inteligentes e soluções baseadas em IA.

A visita ocorre em paralelo à Smart Life Week 2025, uma das principais plataformas de inovação da Ásia e o maior evento de tecnologia da Coreia do Sul, reforçando o reconhecimento da liderança de Sharjah na transformação digital.

Após a reunião, a equipe organizadora conduziu a delegação por locais estratégicos de desenvolvimento urbano no emirado, incluindo a Cidade Universitária e o projeto Aljada. A visita destacou os avanços de Sharjah em infraestrutura inteligente e planejamento urbano, pilares de sua jornada de transformação digital.

O encerramento da visita ocorreu no Parque de Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Sharjah (SRTIP), onde a delegação conheceu iniciativas de pesquisa de ponta e laboratórios inteligentes voltados à inovação e ao empreendedorismo, com destaque para o SOI Lab, especializado em aplicações de inteligência artificial.

A visita reforça o compromisso de Sharjah com o fortalecimento de parcerias globais e sua liderança internacional em transformação digital, em linha com sua visão de construir uma cidade digital sustentável e inovadora.