Conselho Nacional Federal busca ampliar cooperação parlamentar com a Suíça

ABU DHABI, 2 de junho de 2025 (WAM) — O Dr. Ali Rashid Al Nuaimi, presidente do Comitê de Defesa, Interior e Relações Exteriores do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), reuniu-se em Abu Dhabi com Monika Schmutz Kirgöz, chefe da Divisão para o Oriente Médio e Norte da África do Departamento Federal de Relações Exteriores da Suíça (FDFA).

O encontro teve como foco o fortalecimento da cooperação bilateral e parlamentar entre os Emirados Árabes Unidos e a Confederação Suíça.

Ambos os lados destacaram a solidez das relações entre os dois países, sustentadas pela liderança sábia de ambas as nações e baseadas no respeito mútuo e em interesses compartilhados, em benefício de seus povos amigos.

A reunião contou com a participação de membros do FNC.

As discussões também abordaram os desdobramentos recentes nos âmbitos regional e internacional, além dos esforços dos Emirados Árabes Unidos para promover a paz e a estabilidade na região.

Al Nuaimi destacou o papel essencial da diplomacia parlamentar como ferramenta que reflete as aspirações dos povos e desempenha função estratégica no apoio ao desenvolvimento sustentável, à segurança e à prosperidade, especialmente diante das rápidas transformações globais.

Kirgöz, por sua vez, enfatizou o interesse da Suíça em fortalecer a cooperação com os Emirados em diversos setores e elogiou a postura do país na construção de parcerias e na promoção da colaboração internacional em prol da paz e do desenvolvimento global.