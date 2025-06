Governo de Sharjah aprova 400 vagas no setor público

SHARJAH, 2 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, aprovou 400 novos cargos em entidades governamentais do emirado, que serão preenchidos após o feriado de Eid al-Adha.

Terão prioridade os candidatos com diploma universitário que já tenham sido qualificados e treinados por meio de programas governamentais de recursos humanos.

O xeique também aprovou o plano de implementação do Programa de Sharjah para Qualificação e Treinamento de Candidatos a Emprego, que será executado de 1º de julho a 31 de dezembro de 2025, com um orçamento total de AED 55,8 milhões (US$ 15,2 milhões). A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de emprego e apoiar as competências nacionais.