Embaixador dos Emirados entrega credenciais à ministra das Relações Exteriores do Equador

QUITO, 2 de junho de 2025 (WAM) — Ibrahim Salem Al Alawi apresentou uma cópia de suas credenciais como embaixador extraordinário e plenipotenciário não residente dos Emirados Árabes Unidos no Equador à ministra das Relações Exteriores e Mobilidade Humana do país, Gabriela Sommerfeld, na sede da chancelaria, na capital Quito.

Al Alawi transmitiu as saudações do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados, além de votos de mais progresso e prosperidade ao governo e ao povo do Equador.

O diplomata expressou seu orgulho em representar os Emirados no Equador e reafirmou o compromisso de fortalecer as relações bilaterais em diversos setores, contribuindo para o aprofundamento dos laços entre os dois países.

Por sua vez, Sommerfeld enviou suas saudações ao xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan e desejou mais crescimento e desenvolvimento ao governo e ao povo dos Emirados. A chanceler equatoriana também desejou êxito ao embaixador em sua missão e afirmou que o país está pronto para oferecer todo o apoio necessário ao desempenho de suas funções.

Durante o encontro, as duas partes discutiram áreas de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e o Equador e formas de desenvolvê-las para atender aos interesses e aspirações de ambos os países e seus povos.