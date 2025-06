Corporação de Portos, Alfândega e Zonas Francas e governo de Gana assinam memorando para criar zona econômica e incubadora digital em Acra

DUBAI, 2 de junho de 2025 (WAM) – A Corporação de Portos, Alfândega e Zonas Francas (PCFC, na sigla em inglês) e o governo de Gana assinaram um memorando de entendimento histórico para estabelecer a primeira zona econômica e uma incubadora digital no país, com sede em Acra.

A iniciativa tem como objetivo acelerar a transformação de Gana em um polo tecnológico regional, atraindo investimentos para a África Ocidental.

O memorando foi assinado por Sultan Ahmed bin Sulayem, presidente da PCFC, e Samuel Nartey George, ministro da Comunicação, Tecnologia Digital e Inovação de Gana. Segundo o acordo, uma área de 25 quilômetros quadrados em Acra será destinada à PCFC para o desenvolvimento da zona econômica. A corporação liderará as operações da zona e atuará na atração de empresas globais de tecnologia, facilitando investimentos e a expansão de negócios.

O memorando também inclui esforços conjuntos para o estabelecimento de infraestrutura digital e o desenvolvimento imobiliário dentro da zona.

Sultan Ahmed bin Sulayem afirmou o compromisso da PCFC em apoiar a projeção global dos Emirados Árabes Unidos e em compartilhar a experiência pioneira de Dubai em inovação e desenvolvimento econômico. “Essa iniciativa reforça nossos relacionamentos estratégicos ao redor do mundo e reafirma o papel da PCFC como protagonista na economia do conhecimento e da inovação de Dubai. Estamos focados no lançamento de projetos de ponta que promovam o crescimento sustentável, com investimentos em capital humano e tecnologia avançada, para consolidar Dubai como um centro global de tecnologias inteligentes e transformação digital.”

Sulayem também agradeceu ao governo de Gana pela confiança na expertise da PCFC e pela receptividade à iniciativa. “Essa zona econômica inteligente, que une inovação, tecnologia e logística, estimulará o crescimento comercial e fortalecerá a infraestrutura industrial e tecnológica de Gana.”

Samuel Nartey George destacou que a parceria contribuirá significativamente para o fortalecimento da posição econômica de Gana, transformando o país em um centro tecnológico regional na África. “Essa iniciativa está alinhada à visão de Gana para a transformação digital e o crescimento econômico sustentável. A zona terá um papel central na atração de empresas e talentos internacionais, posicionando Acra como um destino de destaque no cenário global.”