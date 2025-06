Cia aérea flydubai se torna a primeira companhia aérea dos Emirados a pousar em Damasco após 12 anos

DUBAI, 2 de junho de 2025 (WAM) – A flydubai, companhia aérea com sede em Dubai, retomou os seus voos para a Síria com a chegada do voo inaugural FZ 115 ao Aeroporto Internacional de Damasco, recebido com o tradicional arco de água.

O voo marca o início da operação regular da companhia para a capital síria, com frequência diária. A retomada estabelece a reconexão aérea entre os Emirados Árabes Unidos e a Síria, interrompida há quase 12 anos.

Hassan Ahmed Al Shehhi, embaixador dos Emirados na Síria, esteve entre as autoridades que receberam o voo inaugural. Ele estava acompanhado por Abdul Bari Al-Saj, vice-presidente da Autoridade de Aviação Civil da Síria, e Amjad Nakhkhal, diretor da mesma entidade.