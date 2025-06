Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos e Duma da Rússia discutem cooperação parlamentar

ABU DHABI, 2 de junho de 2025 (WAM) – Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), recebeu Babakov Alexander, vice-presidente da Duma da Assembleia Federal da Rússia, na sede do FNC em Abu Dhabi.

O encontro teve como foco o fortalecimento da cooperação e da parceria em diversos setores, refletindo o crescimento das relações estratégicas e amistosas entre os Emirados Árabes Unidos e a Rússia, apoiadas pelas lideranças e pelos governos de ambos os países.

As duas partes destacaram a importância de aprofundar ainda mais esses laços. No início da reunião, Saqr Ghobash deu boas-vindas a Babakov e à delegação que o acompanhava, reiterando a solidez das relações entre os Emirados e a Rússia e o compromisso mútuo com sua ampliação.

Ambos ressaltaram a importância de desenvolver a cooperação parlamentar e enfatizaram o valor da colaboração em questões de interesse comum nos fóruns parlamentares regionais e internacionais, em benefício das duas nações e de seus povos.

A reunião também contou com a presença de vários membros do FNC.

Ghobash observou que encontros como esse e as visitas recíprocas representam a continuidade de uma cooperação parlamentar ativa. Ele mencionou sua recente visita oficial à Federação Russa, durante a qual liderou uma delegação do FNC no Congresso Ecológico Internacional Nevsky. A viagem demonstrou o compromisso dos Emirados em ampliar a cooperação bilateral nas áreas ambiental e econômica, sendo um passo importante para o fortalecimento tanto da colaboração parlamentar quanto da parceria estratégica entre os dois países.

O presidente do FNC também afirmou o interesse em manter a coordenação com a Assembleia Federal russa para promover ações parlamentares conjuntas e reforçar a representação bilateral em fóruns internacionais em apoio à paz, ao desenvolvimento e ao entendimento global.

Por sua vez, Babakov destacou a profundidade das relações estratégicas entre a Rússia e os Emirados. Ele elogiou o notável progresso dos Emirados em áreas como desenvolvimento sustentável, inovação, inteligência artificial, exploração espacial e o empoderamento de mulheres e jovens.

Babakov também enalteceu o papel dos Emirados como parceiro confiável na promoção da segurança e estabilidade regionais e internacionais, além de suas iniciativas em mediação, ajuda humanitária e diplomacia econômica.