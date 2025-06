Emirates retomará voos para Damasco a partir de 16 de julho

DUBAI, 2 de junho de 2025 (WAM) — A companhia aérea Emirates anunciou que retomará seus voos para Damasco a partir de 16 de julho de 2025. As operações para a capital síria estavam suspensas desde 2012. A retomada vem após uma avaliação abrangente realizada em conjunto com a Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA, na sigla em inglês).

Inicialmente, a Emirates operará três voos semanais, às segundas, quartas e domingos. A partir de 2 de agosto, será adicionado um voo aos sábados, totalizando quatro voos por semana. A partir de 26 de outubro, os voos passarão a ser diários.

O presidente do conselho e CEO do Grupo Emirates, xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, declarou: “A Emirates está satisfeita em retomar as operações para Damasco e apoiar o futuro da Síria, oferecendo mais opções de conectividade, elos econômicos essenciais para atrair investimentos e abrir novos corredores comerciais e acesso a mercados globais. Restabelecer o transporte aéreo é uma excelente notícia para nossos clientes da vasta diáspora síria nas Américas, Europa e no Golfo, que desejam retornar ao seu país de origem, reconectar-se com suas raízes e contribuir com seus conhecimentos, habilidades e recursos para os esforços de desenvolvimento em andamento.”

Al Maktoum também agradeceu às autoridades sírias pelo apoio no fortalecimento da conectividade entre Dubai e Damasco e disse esperar que os voos regulares ajudem a estreitar os laços entre os dois países.

Os voos da Emirates para Damasco serão operados com aeronaves Boeing 777-200LR, com capacidade para 302 passageiros. A rota abrirá novas oportunidades para viajantes conectarem-se à rede da companhia, que cobre cerca de 150 destinos, além de apoiar os esforços dos Emirados para estreitar as relações bilaterais e contribuir para os planos de reconstrução e atração de investimentos estrangeiros da Síria, especialmente nos setores de energia, construção e agricultura.

Os passageiros que viajarem para ou a partir de Damasco também poderão se beneficiar do acordo de compartilhamento de voos (codeshare) entre a Emirates e a flydubai, que complementará a malha aérea com mais opções e comodidade.

A Emirates começou a operar em Damasco em 1988 e, antes da suspensão em 2012, já havia transportado mais de 2,1 milhões de passageiros de e para a Síria. Atualmente, a companhia voa para 13 cidades no Oriente Médio e no Golfo, com um total de 191 voos semanais.