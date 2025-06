Conselho Nacional Federal dos Emirados e Parlamento do Japão discutem fortalecimento da diplomacia parlamentar

TÓQUIO, 2 de junho de 2025 (WAM) – Dr. Marwan Obaid Al Muhairi, integrante do Conselho Nacional Federal (FNC) dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Ken Saito, secretário-geral da Associação Parlamentar de Amizade Japão-Emirados, na sede da Câmara dos Representantes do Parlamento japonês.

Durante o encontro, as duas partes reafirmaram a solidez da cooperação parlamentar entre o Conselho Nacional Federal dos Emirados e o Parlamento do Japão, além de destacarem o fortalecimento contínuo das relações bilaterais entre os dois países.

As autoridades discutiram formas de ampliar a cooperação e a coordenação em temas de interesse comum em fóruns parlamentares regionais e internacionais, bem como o intercâmbio de experiências, conhecimentos e práticas legislativas, com o objetivo de aprofundar a colaboração entre Emirados e Japão em diversas áreas.

Ambos os lados ressaltaram a importância de ativar os instrumentos da diplomacia parlamentar e de promover o diálogo construtivo entre os Parlamentos, contribuindo para uma maior compreensão mútua sobre questões regionais e globais.

A reunião também abordou possibilidades de cooperação em setores estratégicos como espaço, inteligência artificial, aviação e saúde, com ênfase no desenvolvimento de projetos práticos e parcerias nesses campos prioritários.