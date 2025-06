DAE firma empréstimo de US$ 300 milhões por três anos sem garantias

DUBAI, 2 de junho de 2025 (WAM) – A Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd a assinatura de um empréstimo de US$ 300 milhões, com prazo de três anos e sem garantias, junto ao Bank of China (Dubai), Bank of China Limited (Londres) e Bank of China (Hong Kong) Limited (BOC). Os recursos serão destinados a fins corporativos gerais e ao atendimento das necessidades futuras de financiamento da empresa.

Firoz Tarapore, CEO da DAE, declarou: “Essa operação com o BOC nos proporciona liquidez adicional para reforçar nosso compromisso com as companhias aéreas clientes, ao mesmo tempo em que mantemos uma frota moderna e eficiente. Estamos satisfeitos em aprofundar nosso relacionamento com o Bank of China e esperamos seguir colaborando com o grupo nos próximos anos.”

Pan Xinyuan, gerente-geral do Bank of China (Dubai), afirmou: “O Bank of China valoriza sua relação crescente com a DAE e tem satisfação em apoiar esse financiamento estratégico. A execução bem-sucedida da operação reflete a força da nossa rede global e a capacidade de oferecer soluções personalizadas que acompanham as demandas em transformação do setor de aviação. No futuro, o Bank of China continuará a contribuir para o fortalecimento das relações China-Emirados e a apoiar o desenvolvimento das empresas emiradenses.”