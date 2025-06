Ministério das Relações Exteriores celebra eleição de Al Nowais como nova secretária-geral da OMT

ABU DHABI, 2 de junho de 2025 (WAM) – Afra Mahash Al Hameli, diretora do Departamento de Comunicação Estratégica do Ministério das Relações Exteriores (MoFA), manifestou orgulho pela eleição de Shaikha Nasser Al Nowais como a primeira mulher a assumir o cargo de secretária-geral da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (OMT), desde a criação da entidade.

Al Hameli destacou que a conquista reforça a posição de liderança dos Emirados Árabes Unidos no cenário internacional e reflete a visão da liderança do país no fortalecimento do papel das mulheres e na promoção de sua participação em organizações internacionais de alto nível.

Ela afirmou que essa vitória histórica é não apenas uma realização pessoal, mas também um reconhecimento global da competência dos talentos emiradenses.

Segundo Al Hameli, esse marco reflete a política dos Emirados, sob a liderança do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente do país, de empoderar as mulheres e ampliar sua presença em fóruns internacionais.

“Essa conquista reforça o papel de liderança dos Emirados no apoio ao desenvolvimento do turismo sustentável em escala global e demonstra a crescente confiança da comunidade internacional em nossos talentos nacionais”, completou.