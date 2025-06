Emirados participam de reunião plenária do Grupo Eurasiático sobre combate à lavagem de dinheiro

MOSCOU, 2 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos participaram da 42ª Reunião Plenária do Grupo Eurasiático de Combate à Lavagem de Dinheiro (EAG, na sigla em inglês) e do fórum paralelo, coorganizado pelo EAG e pelo Grupo de Ação Financeira do Oriente Médio e Norte da África (MENAFATF), em Moscou, na Rússia.

O fórum conjunto sobre regulação e riscos foi o primeiro a reunir dois organismos regionais de padrão GAFI, o que reflete o fortalecimento da parceria estratégica e da cooperação internacional no enfrentamento de riscos globais relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O encontro teve como tema “Gestão de riscos na era da tecnologia moderna” e contou com a participação de mais de 200 representantes de alto nível de autoridades de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, órgãos reguladores, unidades de inteligência financeira, setor privado, organizações internacionais e comunidade acadêmica.

A delegação dos Emirados foi liderada por Hamid Al Zaabi, secretário-geral e vice-presidente do Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e de Organizações Ilegais, além de vice-presidente do MENAFATF. Al Zaabi também participou do painel principal com o tema “Tendências futuras – desafios globais e ameaças digitais”.

Participando como observadora no EAG, a delegação dos Emirados apresentou os avanços mais recentes do país na luta contra crimes financeiros, incluindo iniciativas nacionais que utilizam inteligência artificial e inovação digital para ampliar a capacidade de prevenção e resposta à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Durante a visita, a Embaixada dos Emirados em Moscou organizou uma sessão do programa Youth Circle, na qual Al Zaabi ministrou uma palestra de conscientização a jovens emiratenses e estudantes bolsistas. A apresentação abordou o arcabouço legal dos Emirados no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, além de destacar oportunidades de carreira nesse setor estratégico, diretamente vinculado à integridade do sistema financeiro e à segurança nacional.

O fórum ofereceu uma plataforma de alto nível para o diálogo sobre novas abordagens regulatórias, estratégias de parceria público-privada e respostas normativas às transformações tecnológicas. Também contribuiu para o fortalecimento da cooperação entre as regiões da Eurásia, Oriente Médio e Norte da África no enfrentamento a crimes financeiros.