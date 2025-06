Emirados depositam instrumentos de adesão à Convenção de Pequim e ao Protocolo de 2010 para reforçar segurança da aviação global

MONTREAL, 2 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos depositaram oficialmente os instrumentos de adesão à Convenção de Pequim sobre a Repressão a Atos Ilícitos Relacionados à Aviação Civil Internacional e ao Protocolo de Pequim de 2010, reafirmando o compromisso do país com o fortalecimento do marco jurídico internacional voltado à segurança da aviação.

O depósito foi realizado durante cerimônia oficial na sede da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), em Montreal, no Canadá.

Participaram do ato o embaixador dos Emirados no Canadá, Abdulrahman Ali Al Neyadi, o secretário-geral da ICAO, Juan Carlos Salazar, além de integrantes da Missão Permanente dos Emirados junto à organização e altos funcionários da entidade.

Adotada em 2010, a Convenção de Pequim é um tratado internacional fundamental que criminaliza atos terroristas contra a aviação civil. O texto proíbe o uso de aeronaves civis como armas, o emprego de materiais perigosos para atacar aeronaves ou alvos terrestres e o transporte ilícito de armas biológicas, químicas ou nucleares.

“O ingresso dos Emirados à Convenção de Pequim e ao Protocolo de 2010 reflete nosso papel ativo na promoção da segurança da aviação global”, afirmou Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA). “Seguiremos colaborando com a comunidade internacional para proteger o setor aéreo de ameaças ilícitas e garantir um espaço aéreo seguro, resiliente e confiável para todos.”

Essa nova etapa se alinha aos esforços mais amplos dos Emirados para fortalecer mecanismos legais voltados ao combate de ameaças transnacionais contra a aviação, além de reafirmar o compromisso do país com as obrigações internacionais estabelecidas pela Convenção de Chicago e seus anexos.

Com a adesão, os Emirados Árabes Unidos reforçam seu histórico de apoio ao direito internacional aeronáutico, consolidando sua posição como parceiro global ativo na construção de um futuro mais seguro e sustentável para a aviação civil.