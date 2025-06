M42, AstraZeneca e SOPHiA GENETICS firmam parceria para transformar diagnóstico e tratamento do câncer

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) — A M42, líder global em saúde movida por tecnologia, anunciou uma colaboração estratégica com a AstraZeneca e a SOPHiA GENETICS para introduzir nos Emirados Árabes Unidos exames avançados de biópsia líquida, com o objetivo de aprimorar o diagnóstico do câncer, embasar decisões clínicas e acelerar testes de biomarcadores com precisão em uma ampla gama de tumores.

Como parte da parceria, a M42 vai integrar a solução MSK-ACCESS®, da SOPHiA GENETICS, operada pela tecnologia SOPHiA DDM™, à sua infraestrutura de exames. Isso permitirá o mapeamento genômico não invasivo de tumores a partir de uma simples coleta de sangue. O exame não substitui os métodos tradicionais de rastreamento do câncer, mas os complementa, sendo indicado especialmente para pacientes que não podem se submeter a uma biópsia sólida. Assim, será possível oferecer terapias de precisão de acordo com o perfil específico do tumor.

Nos próximos 12 meses, o projeto vai expandir o acesso à biópsia líquida em hospitais selecionados dos Emirados Árabes Unidos, oferecendo aos pacientes resultados mais rápidos e menos invasivos do que os métodos convencionais. A iniciativa também vai reforçar a infraestrutura e a capacidade diagnóstica do país em relação a diversos tipos de câncer. Inicialmente, o programa será voltado para os cânceres de pulmão, ovário, mama, colorretal e pâncreas — alguns dos mais recorrentes na região.

Estudos de validação devem começar em breve na Cleveland Clinic Abu Dhabi, com lançamento clínico completo previsto para o final do segundo trimestre de 2025.

Albarah El-khani, vice-presidente sênior de Operações em Soluções Integradas de Saúde da M42, afirmou que a colaboração reflete a visão da companhia de democratizar o acesso à saúde, oferecendo diagnósticos avançados a mais pacientes. “Ela apoia não apenas o diagnóstico precoce, mas também o monitoramento em tempo real, com cuidados personalizados, preditivos, precisos e custo-efetivos”, disse.

Sameh El Fangary, presidente da AstraZeneca para o Golfo, disse: “Nosso trabalho, assim como nossas parcerias com o setor, visa tratamentos melhores para os pacientes e um sistema de saúde mais sustentável. Com essa nova colaboração, estamos comprometidos em transformar o tratamento oncológico na região por meio do diagnóstico precoce e da otimização da jornada do paciente, do rastreamento à terapia.”

Ross Muken, presidente da SOPHiA GENETICS, acrescentou: “Ampliar o acesso a tecnologias de ponta é central para a missão da SOPHiA GENETICS. A parceria com a M42 e a AstraZeneca nos Emirados nos permite equipar os profissionais de saúde com ferramentas para personalizar o tratamento, monitorar a doença em tempo real e, assim, melhorar os resultados para os pacientes da região.”