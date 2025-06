Academia do Futuro de Dubai lança cursos sobre projeção de cenários, inteligência artificial e liderança

DUBAI, 3 de junho de 2025 (WAM) – A Academia do Futuro de Dubai, braço de capacitação da Fundação Futuro de Dubai (DFF, na sigla em inglês), lançou oito novos programas de formação para 2025 com o objetivo de preparar líderes, profissionais e pessoas com foco no futuro em todos os setores, oferecendo habilidades essenciais em projeção de cenários, inteligência artificial e inovação.

Os cursos estão programados para acontecer ao longo do ano e estão alinhados aos esforços da fundação para preparar líderes para moldar uma sociedade mais resiliente e voltada para o futuro, além de capacitar talentos com as competências necessárias para prosperar em um mundo em constante transformação.

Abdulaziz AlJaziri, vice-presidente executivo da Fundação Futuro de Dubai, afirmou: “Esses programas refletem o compromisso duradouro de Dubai em oferecer a indivíduos e instituições o conhecimento e as ferramentas necessárias para enfrentar disrupções, adotar a inovação e projetar o futuro. A Academia do Futuro de Dubai continua sendo um pilar fundamental na preparação dos nossos talentos para as oportunidades que virão – em todos os setores, disciplinas e fronteiras.”

A academia recebe participantes que ocupam funções executivas, de liderança e estratégicas, incluindo diretores, formuladores de políticas públicas, tomadores de decisão e profissionais de níveis intermediário e sênior, além de indivíduos que desejam se aprimorar em estratégia, inovação, projeção de cenários e inteligência artificial.

Os cursos especializados abrangem uma variedade de disciplinas, como planejamento de cenários, ferramentas de produtividade com IA, inovação, resiliência na liderança e transformação estratégica. Eles são oferecidos em parceria com instituições internacionais de excelência e especialistas renomados, com foco em experiências práticas e aplicáveis.

A partir de junho, os cursos de 2025 incluem: Liderança em Projeção de Cenários (16 a 17 de junho), Inovação à Prova do Futuro (22 a 24 de setembro), IA no Ambiente de Trabalho (7 a 8 de outubro), Pensamento Futurista (24 a 25 de novembro) e Inovação e Projeção de Cenários (8 a 10 de dezembro).

Cada curso é baseado nos três pilares centrais da academia — Alfabetização para o Futuro, Tecnologias do Futuro e Metodologias do Futuro —, abordando competências como construção de cenários, pensamento sistêmico, aplicações de inteligência artificial e desenvolvimento de liderança. Ao final dos programas, os participantes terão adquirido conhecimento teórico, estudos de caso e oficinas práticas que estabelecem as bases para uma nova abordagem de pensamento, planejamento e transformação.