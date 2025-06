Ministro de Estado representa Emirados em reunião ministerial do Conselho de Cooperação do Golfo

KUWAIT, 3 de junho de 2025 (WAM) – Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, liderou a delegação dos Emirados Árabes Unidos à 164ª sessão do Conselho Ministerial do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), realizada no Kuwait.

A reunião foi concluída com uma declaração que abordou os avanços mais recentes em iniciativas conjuntas do CCG, os desdobramentos políticos regionais e globais, além da posição do bloco sobre temas de interesse comum. O texto também reiterou a postura firme do CCG contra a ocupação iraniana das três ilhas emiradenses: Grande Tumb, Pequena Tumb e Abu Musa.

A declaração destacou ainda a importância de fortalecer as parcerias do CCG com países e organizações internacionais, manter o diálogo e aprofundar as relações estratégicas entre os Estados-membros e outras nações, bem como com organismos regionais e globais.