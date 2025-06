Aeroporto de Sharjah recebe primeiro voo da Ethiopian Airlines

SHARJAH, 3 de junho de 2025 (WAM) – Como parte de uma importante expansão de sua malha aérea com destino ao continente africano, o Aeroporto de Sharjah recebeu oficialmente, no dia 2 de junho de 2025, o primeiro voo direto operado pela Ethiopian Airlines, marcando um novo capítulo na crescente conectividade global do terminal.

A nova operação reforça a posição de Sharjah como um polo estratégico no mapa da aviação regional e internacional, à medida que mais companhias aéreas globais escolhem o aeroporto como ponto de ligação entre o Oriente Médio e a África.

O voo inaugural foi recebido com uma cerimônia que contou com a presença de autoridades e representantes de ambas as partes.

A Ethiopian Airlines agora opera quatro voos semanais entre o Aeroporto Internacional de Bole, em Adis Abeba, e o Aeroporto de Sharjah às terças, quartas, sextas e domingos. Os voos de retorno partem de Sharjah às segundas, quartas, quintas e sábados, com destino à capital etíope.

Rota estratégica fortalece conexões comerciais e de investimento com a África

Ali Salim Al Midfa, presidente da Autoridade Aeroportuária de Sharjah (SAA), destacou que a parceria estratégica com a companhia aérea nacional da Etiópia está alinhada aos esforços contínuos do aeroporto para ampliar sua rede de destinos e conectar Sharjah a mercados emergentes estratégicos.

Segundo ele, a iniciativa responde à crescente demanda por viagens regionais e internacionais, impulsionada por um ambicioso plano de expansão e projetos de desenvolvimento que visam aumentar a capacidade total de passageiros para 25 milhões por ano até o fim de 2027.

“Essa nova rota com a Ethiopian Airlines representa um avanço qualitativo no papel do aeroporto como ponte aérea essencial para o fluxo de comércio e investimentos entre os Emirados e os países africanos. Seguimos comprometidos com a excelência em qualidade, eficiência e diversidade de serviços, por meio da adoção de tecnologias inteligentes e sistemas digitais avançados. Isso aprimora o desempenho operacional, garante sustentabilidade e oferece uma experiência de viagem fluida, segura e integrada — consolidando Sharjah como um hub regional de destaque”, afirmou Al Midfa.

Mesfin Tasew, CEO do Grupo Ethiopian Airlines, declarou: “Estamos muito satisfeitos em oferecer aos nossos passageiros mais uma porta de entrada nos Emirados com nossos novos voos para Sharjah. Conectamos a África aos Emirados Árabes Unidos há quase cinco décadas, e esse novo serviço contribuirá para fortalecer os laços de investimento, turismo, diplomacia e desenvolvimento socioeconômico entre as duas regiões.”

A Autoridade Aeroportuária de Sharjah continua aprimorando seus serviços para atrair companhias aéreas internacionais, oferecendo um ecossistema completo adaptado às demandas do setor e às metas de seus parceiros. Esses serviços seguem as melhores práticas globais da aviação e incorporam tecnologias e sistemas aeroportuários de última geração.

Reconhecida como uma das principais companhias aéreas da África, a Ethiopian Airlines opera voos para 142 destinos internacionais de passageiros e carga, e é conhecida por sua alta eficiência operacional e conformidade com os mais rigorosos padrões globais de segurança e qualidade.