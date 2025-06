Emir do Kuwait e Mansour bin Zayed discutem relações bilaterais e cooperação

CIDADE DO KUWAIT, 3 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emir do Estado do Kuwait, recebeu, no Palácio Bayan, o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, que realiza visita oficial ao país.

Durante o encontro, o xeique Mansour bin Zayed transmitiu ao emir do Kuwait os cumprimentos do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, juntamente com votos de saúde, felicidade e contínuo progresso e prosperidade para o povo kuwaitiano.

O emir do Kuwait, por sua vez, enviou saudações e votos de êxito ao presidente dos Emirados, expressando seu desejo de contínuo desenvolvimento para os Emirados Árabes Unidos e seus cidadãos.

A reunião abordou diversos aspectos da cooperação e iniciativas conjuntas entre os dois países, com foco na ampliação de oportunidades nos setores de desenvolvimento e economia. Os dois líderes destacaram que o fortalecimento dessas áreas contribui para os interesses mútuos e para o bem-estar das populações de ambos os países, refletindo os laços fraternos históricos que os unem.

As partes também trocaram impressões sobre temas regionais e internacionais de interesse comum, reafirmando o compromisso de aprofundar a cooperação e fortalecer as relações bilaterais com base em valores compartilhados, respeito mútuo, entendimento e interesses conjuntos.

Participaram do encontro autoridades dos Emirados, incluindo o xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Convivência; Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, ministro da Saúde e da Prevenção e ministro de Estado para Assuntos do Conselho Nacional Federal; Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui, ministra de Empoderamento Comunitário; Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra da Educação; Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministro da Justiça; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro do Investimento; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; Jassem Mohammed Al Zaabi, presidente do Departamento de Finanças de Abu Dhabi; dr. Matar Hamed Al Neyadi, embaixador dos Emirados no Kuwait; general Khalifa Hareb Al Khaili, subsecretário do Ministério do Interior, entre outros altos funcionários.

Do lado kuwaitiano, participaram da reunião o príncipe herdeiro, xeique Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah; o primeiro-ministro, xeique Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, xeique Fahad Yousef Saud Al-Sabah; o ministro de Assuntos do Diwan do Emirado, xeique Mohammad Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah, além de outros xeiques, ministros e autoridades de alto escalão.

Após o encontro, o príncipe herdeiro, xeique Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, ofereceu um almoço em homenagem ao xeique Mansour bin Zayed e à delegação que o acompanha.

Mais cedo, o xeique Mansour bin Zayed foi recebido com cerimônia oficial de boas-vindas em sua chegada ao Kuwait.