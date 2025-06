Emirates firma parceria histórica com a European Professional Club Rugby

DUBAI, 3 de junho de 2025 (WAM) – A Emirates anunciou uma parceria plurianual com a European Professional Club Rugby (EPCR), tornando-se Patrocinadora Premium e Companhia Aérea Oficial da Investec Champions Cup e da EPCR Challenge Cup.

A parceria com a EPCR amplia o portfólio global de patrocínios da Emirates no rugby e reforça sua posição como uma das principais apoiadoras do esporte.

A inclusão das prestigiadas competições Investec Champions Cup e EPCR Challenge Cup no portfólio da companhia aérea vai potencializar sua presença nos dois principais torneios que reúnem clubes de elite da Europa e da África do Sul. Juntas, essas competições atingem mais de 70 milhões de torcedores ao redor do mundo. A parceria também prevê ações para ampliar o alcance global dos torneios, além de iniciativas voltadas ao apoio de comunidades locais, com foco na formação de novos talentos e no desenvolvimento da base do esporte.

O novo patrocínio reflete o compromisso contínuo da Emirates com o crescimento do rugby em todos os níveis, desde projetos de base nos Emirados Árabes Unidos até competições de elite da World Rugby, incluindo a participação em seis edições consecutivas da Copa do Mundo de Rugby.

As competições da Investec Champions Cup e da EPCR Challenge Cup reúnem, a cada temporada, 42 clubes da Inglaterra, França, Geórgia, Itália, Irlanda, Escócia, África do Sul e País de Gales, que disputam o título mais cobiçado do rugby profissional de clubes.

Adnan Kazim, vice-presidente e diretor comercial da Emirates, afirmou: “Temos orgulho das nossas raízes no rugby, e a parceria com a European Professional Club Rugby foi um passo natural para ampliarmos a visibilidade da marca e estreitarmos laços com torcidas fiéis ao redor do mundo nas competições mais prestigiadas do esporte. Como parte do nosso compromisso com a EPCR, também estamos entusiasmados em apoiar iniciativas locais voltadas a jovens atletas, promovendo impactos positivos dentro e fora de campo.”

Dominic McKay, presidente da EPCR, declarou: “Todos nós da EPCR estamos muito satisfeitos com a chegada da Emirates à nossa família de parceiros como Patrocinadora Premium. A Emirates tem uma longa e relevante trajetória no rugby, e sua reputação e compromisso ganham ainda mais força ao se associar aos torneios de clubes mais prestigiados do calendário. Estamos animados com a possibilidade de levar a Investec Champions Cup e a EPCR Challenge Cup a um público ainda maior por meio da visibilidade proporcionada pela Emirates. Alinhados à nossa estratégia de sustentabilidade, impACT, queremos garantir a longevidade do rugby sem comprometer o planeta, o que inclui apoiar jovens jogadores em seu desenvolvimento e incentivar projetos comunitários. Estamos entusiasmados com o trabalho conjunto com a Emirates para tornar essa visão uma realidade.”