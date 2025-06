Presidente dos Emirados ordena libertação de 963 prisioneiros antes do Eid Al-Adha

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ordenou a libertação de 963 prisioneiros detidos em instituições correcionais, por ocasião do Eid Al-Adha.

O xeique Mohamed bin Zayed também determinou o pagamento integral das multas aplicadas aos detentos, condenados por diferentes tipos de infrações.

O presidente costuma conceder indultos em datas comemorativas como o Eid Al-Adha, com o objetivo de oferecer aos libertados a chance de recomeçar suas vidas, retomar o convívio com suas famílias e contribuir novamente com a sociedade. A medida também visa promover os valores de perdão e compaixão no país.