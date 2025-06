Emirados Árabes Unidos e Suíça realizam sexta rodada de consultas políticas

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos e a Suíça realizaram, em Abu Dhabi, a sexta rodada de consultas políticas entre os dois países.

A sessão foi copresidida por Lana Zaki Nusseibeh, secretária-assistente para Assuntos Políticos do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados, e Monika Schmutz Kirgöz, secretária de Estado-adjunta da Suíça para o Oriente Médio e Norte da África.

As consultas representaram uma oportunidade substantiva e produtiva para destacar o fortalecimento contínuo da relação bilateral entre os Emirados Árabes Unidos e a Suíça. As partes compartilharam avanços recentes e reafirmaram o compromisso de aprofundar os laços em setores como empreendedorismo, ciência e tecnologia, inteligência artificial, energia renovável, recursos hídricos, saúde e conexões interpessoais.

Um dos principais focos foi o fortalecimento do comércio e da promoção de investimentos. Nesse sentido, os dois países celebraram o expressivo crescimento de mais de 40% no comércio bilateral não petrolífero registrado em 2023.

Os Emirados e a Suíça também discutiram formas de explorar o potencial econômico da inteligência artificial, garantindo ao mesmo tempo um desenvolvimento ético, seguro e responsável dessa tecnologia.

Ambos os países reiteraram apoio às instituições internacionais, como a ONU, em áreas como mediação de conflitos, ajuda humanitária, apoio ao desenvolvimento e missões de paz. Ressaltaram ainda a importância da preservação do direito internacional humanitário e compartilharam seus esforços nesse campo.

Durante a reunião, também foi discutida a cooperação para assegurar resultados concretos na Conferência da Água de 2026, que será copresidida por Emirados Árabes Unidos e Senegal.

As partes realizaram ainda uma revisão detalhada da conjuntura regional e internacional, incluindo as situações no Oriente Médio, Norte da África e Europa, com foco na promoção do diálogo, da redução de tensões e de soluções diplomáticas. Discutiram, ainda, os impactos negativos do extremismo e dos discursos de ódio sobre comunidades em todas as partes do mundo — incluindo Europa e Oriente Médio — e avaliaram maneiras de combater ideologias prejudiciais promovidas por esses grupos.

As consultas contaram com a participação de Omran Sharaf, secretário-assistente para Ciência e Tecnologia Avançada, e da embaixadora dos Emirados Árabes Unidos na Suíça, Hessa Abdullah Al Otaiba. Do lado suíço, participou o embaixador da Suíça nos Emirados, Arthur Mattli.