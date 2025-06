Emirados Árabes Unidos reafirmam compromisso com uso pacífico da energia nuclear

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) — Pelo terceiro ano consecutivo, os Emirados Árabes Unidos receberam a “Conclusão Ampliada” da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), conforme o Relatório de Implementação de Salvaguardas de 2024, o mais alto nível de garantia concedido pela agência.

O reconhecimento confirma que todo o material nuclear declarado no país é utilizado exclusivamente para fins pacíficos. A avaliação reflete a infraestrutura regulatória robusta dos Emirados, seu firme compromisso com a transparência nuclear e a rigorosa adesão às obrigações internacionais de não proliferação.

A Conclusão Ampliada baseia-se nas informações fornecidas pelos Emirados à AIEA no âmbito de seus acordos de não proliferação, incluindo dados sobre instalações nucleares, operações, materiais e tecnologias, além de informações adicionais repassadas de forma voluntária. A AIEA verifica a veracidade dessas informações por meio de inspeções, avaliações e análises complementares, considerando também fontes abertas e relatórios de terceiros.

Como resultado da concessão da Conclusão Ampliada, a AIEA iniciou a implementação de “Salvaguardas Integradas” no país. Essa abordagem otimiza os esforços de verificação e permite a redução da frequência de inspeções, mantendo altos padrões de supervisão. A adoção das Salvaguardas Integradas reforça o reconhecimento internacional do compromisso dos Emirados com a transparência nuclear, ao mesmo tempo em que proporciona ganhos operacionais tanto para a Autoridade Federal para Regulação Nuclear (FANR) quanto para seus licenciados.

Em 2021, os Emirados haviam alcançado um marco importante ao concluir a etapa final dos Arranjos Subsidiários com a AIEA, cumprindo integralmente todas as obrigações estabelecidas no Acordo de Salvaguardas.

Ao longo de 2024, o país também deu continuidade ao seu Programa de Apoio às Salvaguardas da AIEA, fornecendo conhecimento técnico, expertise e recursos para fortalecer a eficácia das salvaguardas internacionais.