MoFA recebe credenciais do novo embaixador da Eslováquia

ABU DHABI, 3.jun.2025 (WAM) – Saif Abdulla Alshamisi, subsecretário assistente para Assuntos de Protocolo no Ministério das Relações Exteriores (MoFA) dos Emirados Árabes Unidos, recebeu a cópia das credenciais de Pavol Panis, novo embaixador da República Eslovaca no país.

Alshamisi desejou êxito ao diplomata em sua missão e destacou o compromisso dos Emirados em fortalecer as relações bilaterais com a Eslováquia em todas as áreas.

Pavol Panis, por sua vez, elogiou a posição de liderança e prestígio que os Emirados Árabes desfrutam nos âmbitos regional e internacional, sob a política visionária do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.