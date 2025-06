Emirates SkyCargo lança solução dedicada à indústria aeroespacial e de engenharia

DUBAI, 3 de junho de 2025 (WAM) — A Emirates SkyCargo, divisão de cargas da maior companhia aérea internacional do mundo, lançou o Aircraft Engines, uma solução específica voltada ao transporte das partes mais críticas e valiosas da aviação: os motores de aeronaves. O novo produto integra a recém-criada vertical Aerospace and Engineering, que combina alto nível de especialização com agilidade e eficiência.

Badr Abbas, vice-presidente sênior da Emirates SkyCargo, afirmou: “Transportar itens altamente especializados é sempre um desafio empolgante. Investimos fortemente em infraestrutura de classe mundial em toda a nossa rede e estamos prontos para esse desafio. Combinamos a expertise técnica de nossa equipe, tecnologia proprietária e infraestrutura sob medida para desenvolver o Aircraft Engines, garantindo o manuseio adequado dessa carga altamente técnica em todos os pontos da operação.”

Motores de aeronaves são marcos da engenharia moderna e exigem manuseio técnico, preciso e especializado de ponta a ponta, sendo geralmente transportados para manutenção, reparo ou substituição, com necessidade de máxima rapidez. Em parceria com fabricantes e operadores, a Emirates SkyCargo otimizou processos para criar uma solução dedicada ao transporte global desses componentes.

Cada etapa do processo é pensada para garantir que a remessa seja tratada com o mais alto padrão de segurança e eficiência. Loadmasters certificados supervisionam o carregamento, fixação e descarregamento dos motores, utilizando equipamentos especiais como plataformas amortecedoras. Toda a movimentação é monitorada em tempo real pela torre de controle da Emirates, e o serviço pode ser complementado com dispositivos de rastreamento adicionais.

Reconhecendo que a velocidade é fator crítico, os envios do Aircraft Engines recebem prioridade máxima no embarque, assegurando agilidade e reduzindo o tempo de solo das aeronaves dos clientes. Equipes especializadas localizadas em cidades estratégicas da rede global da Emirates estão disponíveis para atendimento por meio de canais dedicados, proporcionando respostas rápidas e suporte técnico direto.

Além da proteção ponta a ponta e de conexões rápidas por meio de voos frequentes, a Emirates SkyCargo também oferece a possibilidade de redirecionamento de cargueiros para garantir prazos de entrega inigualáveis.

A criação da vertical Aerospace and Engineering visa atender setores que exigem precisão, agilidade e manuseio técnico especializado, como aviação comercial, fabricantes de aeronaves e peças, indústria espacial, engenheiros de tecnologias de ponta (propulsão, aviônicos, ciência dos materiais) e governos com demandas sensíveis e de alta segurança.

Além do Aircraft Engines, a vertical inclui o serviço Emirates AOG (Aircraft on Ground), voltado ao transporte urgente de peças essenciais para manutenção de aeronaves. A companhia já realiza diariamente múltiplas remessas de peças de aviação e aprimorou esse serviço com novas bolsas “Must Go” estampadas com “CARGO”, aumentando ainda mais a eficiência e visibilidade da carga urgente.

Novas subcategorias estão sendo desenvolvidas dentro da vertical Aerospace and Engineering para oferecer um portfólio ainda mais completo aos clientes.

A Emirates SkyCargo já é uma transportadora de referência para motores de aeronaves, com centenas de remessas por ano. A companhia participou de movimentações históricas no setor aeroespacial, como o envio do KhalifaSat — primeiro satélite desenvolvido e construído por engenheiros emiradenses no Centro Espacial Mohammed bin Rashid (MBRSC) — de Dubai à Coreia do Sul. Mais recentemente, transportou nanosatélites de Paris a Auckland, antes de seu lançamento em órbita para fornecer conectividade global para Internet das Coisas. Essa experiência foi essencial para a criação da nova vertical.