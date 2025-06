Governante de Fujairah concede perdão a 112 presos antes do Eid Al-Adha

FUJAIRAH, 3 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, ordenou a libertação de 112 presos das instituições punitivas e correcionais do emirado por ocasião do Eid Al-Adha.

Os detentos, de diversas nacionalidades, foram selecionados com base em seu bom comportamento e conduta.

O gesto reflete a preocupação do governante em oferecer aos presos uma nova oportunidade de vida e em proporcionar alegria a suas famílias.

O major-general Mohammed Ahmed bin Ghanim Al Kaabi, comandante-geral da Polícia de Fujairah, agradeceu ao xeique Hamad pela iniciativa, expressando esperança de que os libertados aproveitem essa chance para recomeçar, contribuir com a sociedade e manter boa conduta.