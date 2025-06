Abdullah bin Zayed recebe vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Bélgica

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, recebeu Maxime Prévot, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Assuntos Europeus e Cooperação para o Desenvolvimento do Reino da Bélgica.

Durante o encontro, realizado em Abu Dhabi, o xeique Abdullah deu as boas-vindas ao ministro Maxime Prévot.

Os dois líderes discutiram as relações bilaterais entre Emirados Árabes Unidos e Bélgica e avaliaram formas de ampliar a cooperação em diversos setores, incluindo áreas econômicas, comerciais e de investimentos, além de outros campos que estejam alinhados com as prioridades de desenvolvimento de ambos os países.

O ministro emiradense destacou o firme compromisso de seu país com o fortalecimento de uma cooperação positiva e produtiva com a Bélgica, visando ao desenvolvimento conjunto e à prosperidade das duas nações e seus povos.

A reunião também abordou os mais recentes desdobramentos regionais e internacionais, com troca de pontos de vista sobre questões de interesse comum.

Participou do encontro o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Reino da Bélgica, no Grão-Ducado de Luxemburgo e junto à União Europeia, Mohamed Al Sahlawi.