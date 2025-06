Embaixador dos Emirados apresenta credenciais ao ministro das Relações Exteriores de Omã

MASCATE, 3 de junho de 2025 (WAM) – Mohammed bin Maktoum Al Maktoum entregou uma cópia de suas credenciais como embaixador dos Emirados Árabes Unidos ao Sultanato de Omã ao ministro das Relações Exteriores, Badr bin Hamad Al Busaidi.

Al Maktoum transmitiu as saudações do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados, a Al Busaidi, juntamente com os votos de mais progresso e prosperidade ao governo e ao povo omanense.

O embaixador expressou ainda seu orgulho em representar os Emirados em Omã e reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das relações bilaterais em diversos setores, contribuindo para aprofundar os laços entre os dois países.

Por sua vez, Al Busaidi enviou cumprimentos ao xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan e desejou mais avanços e prosperidade aos Emirados Árabes Unidos. O chanceler também desejou êxito ao embaixador no desempenho de suas funções e destacou a disposição de seu país em oferecer todo o apoio necessário para facilitar sua missão.

Durante o encontro, os dois lados discutiram áreas de cooperação, bem como formas de desenvolvê-las em benefício dos interesses e aspirações de ambos os países e seus povos.