Ministra dos Emirados participa da 10ª cúpula da Associação dos Estados do Caribe em nome do presidente dos Emirados

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) – Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a ministra de Estado Noura Al Kaabi participou da 10ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Associação dos Estados do Caribe (AEC), realizada em Montería, na Colômbia.

Sob o tema “Unidos pela Vida: Rumo a um Caribe Maior mais Sustentável”, a cúpula reuniu chefes de Estado e de Governo dos países-membros da AEC, membros associados e observadores para construir consensos e traçar um caminho conjunto em direção a um futuro sustentável para a região do Grande Caribe. O encontro também marcou os 30 anos da fundação da AEC.

À margem da cúpula, Al Kaabi se reuniu com a embaixadora Noemí Espinoza Madrid, oitava secretária-geral da AEC. As duas destacaram a importância de reforçar a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a associação.

Durante a conversa, elas abordaram iniciativas potenciais voltadas para o turismo sustentável, mitigação dos riscos de desafios globais como as mudanças climáticas, colaboração em projetos de transformação digital e o fortalecimento dos vínculos interpessoais, com o objetivo de promover um entendimento mais profundo entre os Emirados e a região do Grande Caribe.

O encontro reafirmou o compromisso dos Emirados com o fortalecimento de parcerias em áreas-chave como economia, comércio, cultura e desenvolvimento sustentável.

A participação de Al Kaabi na cúpula ressalta a crescente cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e os países caribenhos em temas de interesse mútuo. A ministra esteve acompanhada por Mohammed Abdullah Al Shamsi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Colômbia.