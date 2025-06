CIDADE DO KUWAIT, 3 de junho de 2025 (WAM) – O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, deixou nesta terça-feira (03/06) o Kuwait, encerrando sua visita oficial ao país.

O xeique Mansour e sua comitiva receberam uma despedida no Aeroporto Internacional do Kuwait do primeiro-ministro do país, xeique Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, além de outros xeiques, ministros e altas autoridades.