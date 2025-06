Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe príncipe herdeiro de Umm Al Qaiwain

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (03/06) o príncipe herdeiro de Umm Al Qaiwain, Rashid bin Saud bin Rashid Al Mualla, no palácio Qasr Al Bahr.

Durante o encontro, os dois participaram da recepção aos convidados no majlis e conversaram de forma cordial. Eles também discutiram diversos temas relacionados aos assuntos nacionais e a iniciativas que impulsionam o desenvolvimento e o progresso do país.

A reunião contou ainda com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-governante de Umm Al Qaiwain, Abdullah bin Rashid Al Mualla; do representante do governante na região de Al Dhafra, Hamdan bin Zayed Al Nahyan; de Suroor bin Mohammed Al Nahyan; de Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do conselho da Fundação Zayed de Caridade e Ação Humanitária; de Hamed bin Zayed Al Nahyan; de Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente do conselho da Organização Zayed para Pessoas com Necessidades Especiais (ZHO); do conselheiro do presidente dos Emirados, Sultan bin Khalifa Al Nahyan; de Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires; de Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; de Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; de Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados; além de xeiques, ministros, autoridades, cidadãos e convidados.