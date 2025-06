Etihad comemora primeiros voos para Praga e Varsóvia

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) — A Etihad Airways celebrou o lançamento de voos para dois novos destinos na Europa Central: Praga e Varsóvia.

Na segunda-feira (02/06), a companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos realizou seu voo inaugural para a capital tcheca, Praga — um dos 16 novos destinos que serão adicionados à malha aérea da empresa neste ano. Nesta terça-feira (3), a Etihad pousou pela primeira vez em Varsóvia, capital da Polônia, expandindo ainda mais sua rede de conexões na Europa.

“Nossos novos serviços para Praga e Varsóvia abrem portas para inúmeras possibilidades”, afirmou Antonoaldo Neves, presidente-executivo da Etihad Airways. “Essas novas rotas criam uma ponte entre duas regiões notáveis, conectando viajantes do Oriente Médio ao coração da Europa Central, com conexões diretas via Abu Dhabi para destinos no Oriente Médio, África, Ásia, subcontinente indiano e Austrália.”

As rotas são operadas com aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, equipadas com 28 assentos na classe Business Studios e 262 assentos na Economy Smart. Para celebrar a ampliação da malha aérea, a Etihad lançou a competição "The Extraordinary Challenge", que desafia os participantes a visitar 15 novos destinos da companhia — incluindo Praga e Varsóvia — para concorrer a cinco milhões de milhas Etihad Guest.