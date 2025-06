Em visita de Mansour bin Zayed, Emirados Árabes Unidos e Kuwait assinam acordos para ampliar cooperação bilateral

KUWAIT, 3 de junho de 2025 (WAM) — Na presença do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, e do primeiro-ministro do Kuwait, xeique Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Emirados Árabes Unidos e Kuwait assinaram diversos acordos e memorandos de entendimento com o objetivo de fortalecer a cooperação bilateral em vários setores.

As assinaturas ocorreram no Palácio Bayan e buscam ampliar as parcerias estratégicas entre os dois países e apoiar prioridades conjuntas de desenvolvimento.

Os documentos assinados incluem um memorando de entendimento na área da saúde, assinado pelo ministro da Saúde e Prevenção dos Emirados Árabes Unidos, Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, e pelo ministro da Saúde do Kuwait, Ahmed Abdul Wahab Al-Awadi; e outro entre a Academia Diplomática Anwar Gargash e o Instituto Diplomático Sheikh Soud Nasser AlSabah, assinado pelo ministro de Estado dos Emirados, Khalifa Shaheen Al Marar, e pelo ministro das Relações Exteriores do Kuwait, Abdullah Ali Al Yahya.

Na lista de acordos, foi firmado um memorando de entendimento na área de transporte terrestre e infraestrutura viária, assinado por Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, e Noura Mohammed Al-Mashaan, ministra de Obras Públicas e Município do Kuwait.

A lista de memorandos segue com um na área de desenvolvimento social, assinado por Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui, ministra de Empoderamento Comunitário dos Emirados, e Amthal Hadi Al-Huwaila, ministra de Assuntos Sociais, Desenvolvimento Social, Família e Infância do Kuwait; um memorando de entendimento na área de indústria e tecnologia avançada, assinado por Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro de Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, e Khalifa Abdullah Dhahi Al-Ajeel Al-Askar, ministro de Comércio e Indústria do Kuwait; um memorando de entendimento no setor de educação, assinado por Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra da Educação dos Emirados Árabes Unidos, e Sayed Jalal Sayed Abdul Mohsen Al-Tabtabaei, ministro da Educação do Kuwait; e com um memorando de entendimento sobre cooperação nos setores de petróleo e gás, assinado por Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, e Tariq Suleiman Al-Roumi, ministro do Petróleo do Kuwait.

Ainda na lista estão um memorando de entendimento no combate ao tráfico de pessoas e outro sobre cooperação jurídica, assinados por Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministro da Justiça dos Emirados Árabes Unidos, e Nasser Yousef Al-Sumait, ministro da Justiça do Kuwait; um memorando nas áreas de eletricidade, água e energias do futuro, assinado por Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, e Subaih Al-Mukhaizeem, ministro de Eletricidade, Água e Energia Renovável do Kuwait; um memorando de entendimento sobre promoção de investimentos diretos, assinado por Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro do Investimento dos Emirados Árabes Unidos, e Meshaal Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, diretor-geral da Autoridade de Promoção de Investimentos Diretos do Kuwait (KDIPA); um memorando de entendimento sobre proteção de dados e troca de informações em projetos conjuntos de segurança, assinado por Khalifa Hareb Al Khaili, subsecretário do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, e Ali Al-Adwani, subsecretário interino do Ministério do Interior do Kuwait.

Também foi assinado um acordo anterior sobre a “Parceria de Infraestrutura em Inteligência Artificial”, lançada por MGX, BlackRock, Global Infrastructure Partners e Microsoft, que agora conta com a Autoridade de Investimentos do Kuwait como parceira.

Além disso, foi assinado um contrato entre o Ministério da Defesa do Kuwait e o grupo EDGE dos Emirados Árabes Unidos para a aquisição e entrega de embarcações de mísseis da classe Falaj 3.