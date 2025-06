Grupo EDGE fecha contrato naval recorde de US$ 2,45 bilhões com o Ministério da Defesa do Kuwait

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) — O grupo de tecnologia avançada e defesa EDGE, um dos principais do mundo, anunciou nesta terça-feira (3/06) a assinatura de um contrato de defesa no valor de AED 9 bilhões (US$ 2,45 bilhões) com o Ministério da Defesa do Kuwait para o fornecimento de barcos-mísseis FALAJ3, de 62 metros de comprimento.

O acordo representa a maior exportação de embarcações navais da região e está entre os contratos de exportação naval de maior valor no mundo.

Como contratante principal, o grupo EDGE será responsável pelo programa que inclui projeto, construção, testes e entrega das embarcações, além do Suporte Logístico Integrado (ILS) e Suporte em Serviço (ISS). A empresa também fornecerá as munições, demonstrando sua capacidade de oferecer soluções completas.

A Abu Dhabi Ship Building (ADSB), braço naval do grupo EDGE e principal estaleiro dos Emirados Árabes Unidos, foi selecionada como subcontratada para a construção dos barcos.

“O acordo com o Kuwait é extremamente significativo, tanto pela escala quanto pela importância estratégica. Ele aprofunda os laços de defesa entre nossos países, introduz embarcações avançadas na região e reforça a posição da EDGE como parceira confiável no cenário internacional”, afirmou Hamad Al Marar, diretor-geral e CEO do grupo. “Isso reflete o ritmo de progresso industrial e de engenharia que atingimos em poucos anos e nossa capacidade de projetar, construir e entregar plataformas navais complexas em grande escala. Este programa marca uma nova fase de crescimento voltado à exportação e demonstra a confiança global no que a EDGE pode entregar.”

A classe de barcos-mísseis FALAJ 3 também foi selecionada pela Marinha dos Emirados Árabes Unidos. O primeiro navio, ALTAF, foi oficialmente incorporado em fevereiro de 2025. Essa operação demonstra a capacidade e o desempenho comprovados da embarcação em águas da região. No novo contrato, as embarcações serão adaptadas aos requisitos operacionais do Kuwait, oferecendo alto desempenho, sistemas de combate avançados e recursos reforçados para operações de defesa litorânea.

O contrato reforça a posição da EDGE como parceira confiável para clientes que buscam soluções completas de defesa com suporte integrado de longo prazo, ao mesmo tempo em que impulsiona os objetivos estratégicos dos Emirados em exportações de defesa e colaboração industrial.