Tahnoon bin Zayed preside reunião do Conselho de Assuntos de Investimento

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi, presidiu a reunião do Conselho de Assuntos de Investimento, órgão vinculado ao Conselho Supremo de Assuntos Financeiros e Econômicos, realizada na presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, e do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Tahnoon bin Zayed destacou o papel fundamental do Conselho Supremo de Assuntos Financeiros e Econômicos na formulação e adoção de políticas públicas relacionadas às finanças, investimentos, economia e recursos naturais de Abu Dhabi. Também ressaltou a função do conselho no acompanhamento do desempenho das entidades de investimento estratégico vinculadas ao órgão, garantindo que suas ações estejam alinhadas com os planos gerais e a orientação estratégica do conselho.

Durante a reunião, o xeique Tahnoon analisou as tendências e desenvolvimentos da economia global, assim como os planos de investimento das entidades competentes de Abu Dhabi. O conselho também avaliou os resultados financeiros do primeiro trimestre da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi (ADIA, na sigla em inglês), da Mubadala Investment Company, da ADQ e da Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Participaram da reunião o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan, Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Sultan Ahmed Al Jaber e Mohamed Hassan Al Suwaidi.