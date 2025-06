Governante de Ras Al Khaimah perdoa 411 presos às vésperas do Eid Al Adha

RAS AL KHAIMAH, 3 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, ordenou a libertação de 411 presos às vésperas do Eid Al Adha. A medida reflete o compromisso do xeique Saud em oferecer aos detentos perdoados a chance de recomeçar a vida e restaurar a estabilidade de suas famílias.

Nesta ocasião, o príncipe herdeiro de Ras Al Khaimah, xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, determinou o início dos trâmites legais necessários para executar a decisão de seu pai.

O procurador-geral de Ras Al Khaimah, Hasan Saeed Mehaimed, afirmou que esse gesto nobre demonstra a preocupação do governante em proporcionar aos detentos a oportunidade de se reintegrar à sociedade e levar alegria a seus familiares e entes queridos.