ONU pede acesso imediato e irrestrito à ajuda humanitária em Gaza

NOVA YORK, 3 de junho de 2025 (WAM) — O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou as mortes e os ferimentos sofridos por palestinos em Gaza que buscavam alimentos e assistência humanitária, classificando a situação como “totalmente inaceitável”.

Em declarações transmitidas por seu porta-voz, Guterres destacou os riscos extremos enfrentados pelos civis em Gaza, muitos dos quais estão perdendo a vida simplesmente ao tentar obter comida. Ele reafirmou o direito básico dos palestinos à alimentação adequada e pediu uma investigação imediata e independente sobre os incidentes, com responsabilização dos autores.

Guterres ressaltou que as necessidades essenciais da população de Gaza continuam grandes e não atendidas, lembrando que Israel tem obrigações claras, conforme o direito internacional humanitário, de permitir e facilitar o fornecimento de ajuda humanitária a todos os civis necessitados. Reiterou a necessidade urgente de reentrada imediata e irrestrita de ajuda humanitária em grande escala em Gaza e enfatizou que a ONU deve poder operar com segurança e de acordo com os princípios humanitários.

O secretário-geral concluiu renovando seus apelos pela libertação de todos os reféns e por um cessar-fogo imediato, duradouro e sustentável.