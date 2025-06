Presidente dos Emirados recebe presidente do Egito em visita fraterna

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) — O presidente da República Árabe do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, chegou hoje a Abu Dhabi para uma visita fraterna aos Emirados Árabes Unidos.

O presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o líder egípcio no Aeroporto Presidencial.

Também participaram da recepção o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; e o dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei, chefe do Escritório de Assuntos Estratégicos da Presidência e presidente do Escritório Executivo de Abu Dhabi, além de outras autoridades.