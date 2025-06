Governante de Ajman perdoa 225 presos antes do Eid al-Adha

AJMAN, 4 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, integrante do Conselho Supremo e governante de Ajman, ordenou a libertação de 225 presos que demonstraram bom comportamento durante o cumprimento de suas penas em instituições correcionais do emirado, por ocasião do Eid Al Adha.

O gesto humanitário do governante de Ajman reflete seu compromisso em oferecer aos detentos a oportunidade de recomeçar a vida e aliviar os encargos de suas famílias.

O major-general xeique Sultan bin Abdullah Al Nuaimi, comandante-geral da Polícia de Ajman, agradeceu ao governante e expressou a esperança de que a anistia permita aos beneficiados retornar às suas famílias e contribuir positivamente com a sociedade. Ele acrescentou que os procedimentos para a libertação dos presos serão iniciados imediatamente.