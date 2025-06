Emirados Árabes Unidos celebram o Dia Mundial do Meio Ambiente nesta quinta-feira

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos se juntam à comunidade internacional nesta quinta-feira (5/6) para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que este ano tem como tema “Combater a poluição por plásticos”.

A participação do país destaca o apelo por esforços internacionais coordenados para enfrentar o problema dos resíduos plásticos, além de promover a eficiência no uso de recursos, a proteção da biodiversidade e a transição para uma economia circular e o desenvolvimento sustentável.

A data está em sintonia com as medidas avançadas adotadas pelos Emirados para conter a poluição por plásticos e reduzir sua produção. O Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente lançou um programa abrangente para monitorar o lixo plástico em ambientes marinhos e costeiros do país, com a realização de estudos científicos e a aplicação dos resultados para reforçar as iniciativas de redução de resíduos plásticos.

Como parte desse esforço, o governo emitiu uma decisão que regulamenta o uso de produtos descartáveis, incluindo a proibição total de sacolas plásticas de uso único em2024 e de outros tipos de sacolas descartáveis até 2026.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, os Emirados reafirmam seu compromisso com o desenvolvimento e a implementação de políticas, estratégias, legislações e programas voltados à construção de um futuro sustentável, que equilibre crescimento econômico e social com a preservação ambiental.

O país continua a reforçar os princípios de sustentabilidade por meio de iniciativas pioneiras e soluções inovadoras que protegem os recursos naturais, promovem a biodiversidade e incentivam práticas ambientalmente responsáveis, alinhadas aos objetivos nacionais de alcançar a neutralidade climática até 2050.