Ministro das Relações Exteriores dos Emirados parabeniza Bahrein por vaga não permanente no Conselho de Segurança da ONU

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, parabenizou a liderança, o governo e o povo do Bahrein por sua eleição como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2026–2027.

O chanceler emiradense afirmou que essa conquista histórica e diplomática reflete os esforços consistentes do Bahrein e sua liderança na promoção da paz e da segurança regionais e globais. Abdullah bin Zayed também expressou a confiança dos Emirados Árabes Unidos de que o Bahrein, como representante árabe no Conselho de Segurança, desempenhará um papel relevante na promoção da estabilidade, exemplificando a posição de destaque do país no cenário regional e internacional e sua diplomacia excepcional.